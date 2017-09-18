Maserati покажет в Нью-Йорке мощнейший кроссовер Levante

Компания Maserati на своей странице в социальной сети Twitter опубликовала тизерное изображение нового «заряженного» кроссовера Maserati Levante GTS. Ожидается, что 500-сильный SUV продемонстрируют гостям международного автосалона в Нью-Йорке, который уже начал свою работу.

Судя по опубликованному тизерному изображению, новый кроссовер Maserati Levante GTS от базового варианта модели будет отличаться более агрессивной решеткой радиатора несколько зауженной решеткой радиатора, а также более агрессивным передним бампером. Помимо этого, модель получит увеличенные воздухозаборники спереди, а также колесные диски уникального дизайна.

Кроме того, новый Maserati Levante GTS получит модернизированную подвеску, которая сделает автомобиль более пригодным для использования на треке. В колесных дисках появятся усиленные суппорты тормозной системы.

Ожидается, что новый Maserati Levante GTS позаимствует мотор у «заряженного» седана Maserati Quattroporte GTS. Речь идёт о 3,8-литровом битурбированном моторе производства Ferrari, который способен генерировать 530 лошадиных сил. Не исключено, что отдачу увеличат до 550 «лошадок».