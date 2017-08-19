В США BMW обвинили в заниженных показателях вредных выбросов

Не так давно разгорелся скандал «дизельгейт», когда стало известно, что немецкая компания Volkswagen занижала показатели вредных выбросов. Теперь в США подали коллективный иск на еще одну немецкую компанию – BMW по той же причине.

27 марта суд Нью-Джерси получил коллективный иск на североамериканское подразделение и на всю компанию BMW. Сообщается, что специалисты автопроизводителя оснащали авто BMW X5 2009-2013 годов выпуска и BMW 335d 2009-2011 годов выпуска особыми устройствами. Они позволяли занизить показатели вредных выбросов в атмосферу. В точно такой же махинации обвинялся и Volkswagen.

Стоит напомнить, что в феврале автопроизводитель BMW объявил о кампании отзыва 11 000 авто из-за дефектного программного обеспечения. Однако компания утверждает, что это была случайна ошибка, а не намеренная манипуляция о выбросах.