Участниками международного форума TIAF в Казани станут более 100 компаний

В среду, 28 марта, на «Казанской ярмарке» в столице Татарстана стартовал третий международный форум автомобилестроения TIAF. На церемонии открытия мероприятие, которое продлится до 30 марта, присутствовали первые лица республики.

В текущем году участниками экспозиции TIAF стали свыше 100 российских, турецких и китайских компании. Крупнейшие автопроизводители и дилеры в России показали на стендах легковые и грузовые модели, автобусы и запчасти. Выставку посетил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

«Одним из ключевых элементов является выставка, где поставщики сырья и автокомпонентов представят лучшие образцы продукции», – подчеркнул на церемонии открытия господин Нигматуллин.

Помимо этого, в рамках мероприятия состоится несколько деловых встреч, а представители компании поделятся собственным видением будущего автомобилестроения. Главными темами для обсуждения на форуме станут современные технологии, электрокары, а также готовность РФ к появлению на дорогах беспилотного транспорта. В последний день участники мероприятия отправятся на экскурсию на татарстанский автозавод «КАМАЗ».