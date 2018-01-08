Кроссовер Honda WR-V установил новый рекорд продаж

Японские машиностроители отмечают очередной рекорд своего компактного кроссовера Honda WR-V, основой для которого послужила модель Jazz. Продажи паркетника перевалили за отметку в 50 000 автомобилей.

Кроссовер Honda WR-V быстро завоевал индийский рынок, появившись на нем в минувшем году. В Стране пряностей транспортное средство предлагается по цене от 775 000 рупий (681 000 рублей). Паркетник является самой продаваемой машиной японской марки в Индии.

Внешность кроссовера Honda WR-V разработана на основе «старших» HR-V и CR-V, однако паркетник выглядит гораздо «безобиднее». Так или иначе, обвес, стильная оптика и ходовые огни придают машине немного брутальности. Кроссовер Honda WR-V при габаритах в 4070х1730х1600 мм имеет колесную базу размером 2550 мм. Дорожный просвет автомобиля составляет 179 мм.

Моторный отсек кроссовера Honda WR-V занимает 1,2-литровая установка с турбонаддувом. Ее производительность составляет 90 лошадиных сил. Мотор комплектуется пятискоростной механической трансмиссией или вариатором CVT. Также для паркетника предусмотрен 100-сильный агрегат объемом 1,5 литра. Он сочетается с 6-МКПП. Модель Honda WR-V существует только в переднеприводной версии.

В начале года японцы вывели на рынок Индии кроссовер Honda WR-V в спецверсии Edge. Она продается за 801 000 рупий (703 000 рублей). Машина получила легкосплавные колесные диски размерностью 16 дюймов, особые шильдики, ассистент парковки, монитор, встроенный в зеркало заднего вида. На этот дисплей выводится изображение с камеры, установленной на корме паркетника.