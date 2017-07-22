Фотошпионы запечатлели купе BMW M8 на Нюрбургринге

Баварские машиностроители трудятся над новой моделью BMW M8. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные фотошпионами в Германии. Прототип высокопроизводительного купе проходил тесты на Нюрбургринге, где и попался автомобильным папарацци.

Тот факт, что баварцы вывели на Нюрбургринг прототип модели BMW M8 указывает на то, что в скором времени она может предстать перед общественностью в серийном исполнении. Фотографии машины показало издание motor1, и западные журналисты предполагают, что новинка в товарном виде дебютирует в форматах купе и кабриолета. Шпионские кадры указывают на то, что автомобиль обзавелся светодиодной оптикой, фарами с другим дизайном и удлиненным кузовом.

Ожидается, что моторный отсек модели BMW M8 займет 4,4-литровая бензиновая установка с нагнетателем, производительность которой составит не менее 600 лошадиных сил. Агрегат укомплектуют восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. Машину оснастят полностью цифровой приборной панелью. Транспортное средство должно дебютировать к концу нынешнего года в кузове купе. Версия машины в формате кабриолета, скорее всего, будет представлена публике в течение следующего года.