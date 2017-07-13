В сети опубликовали фото укороченного Volkswagen Atlas Sport без камуфляжа

Немецкий автопроизводитель Volkswagen готовится к презентации укороченного внедорожника Atlas Sport, которая состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке. В сети опубликовали первые «живые» снимки модели без камуфляжа, которые рассекретили дизайн новинки до премьеры.

Согласно полученным фото компактный внедорожник Volkswagen Atlas Sport повторяет дизайнерские решения концептуального Volkswagen Cross Coupe GTE, который представили еще в 2015 году. При этом укороченная версия Volkswagen Atlas значительно отличается от семиместной модели.

Пятиместный Volkswagen Atlas Sport получил укороченную базу колес, поэтому в модельном ряду окажется на месте старого поколения Touareg.

Ожидается, что моторная линейка будет представлена турбодвигателем TSI объемом 2 литра с отдачей 220 «лошадей» и атмосферником V6 объемом 3,6 литра с отдачей 280 «лошадей». В качестве трансмиссии доступна АКПП на восемь скоростей. Внедорожник оснащен только полным приводом 4Motion Active Control.