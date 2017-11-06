В России из-за подушек безопасности отзовут 520 автомобилей Jeep Wrangler

Российский офис автопроизводителя FCA Group 27 марта сообщил о старте сервисной акции, которая затронет 520 внедорожников Jeep Wrangler. Отмечается, что отзыв будет проведён из-за дефектного газогенератора.

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила, отзыву подлежат 520 экземпляров Jeep Wrangler, реализованные в России с 2009 по 2014 года. В проблемных автомобилях капсула газогенератора подушки наполнена потерявшим свои качества пиротехническим составом. Причиной неполадки могли стать высокая влажность или перепад температур. Из-за дефекта генератора подушка безопасности может не сработать должным образом.

Представители автопроизводителя сообщат по телефону или в письмах владельцам отзываемых машин о необходимости поехать в ближайший сервисный центр. Ремонт будет проводиться за счёт компании, то есть бесплатно для автовладельцев.

Напомним, что на сегодняшний день на российском рынке предлагается новый Jeep Wrangler стоимостью от 3 220 000 рублей. Внедорожник приводится в движение 3,6-литровым 209-сильным мотором V6.