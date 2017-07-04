Тюнинг-ателье Novitec выпустило более мощный Lamborghini Aventador S

Тюнеры из ателье Novitec «прокачали» суперкар Lamborghini Aventador S, сделав его ещё более быстрым и мощным. Наряду с этим автомобиль получил более агрессивный внешний вид.

Специалисты из Novitec не стали оснащать турбинами 6,5-литровый 12-цилиндровый «атмосферник», однако увеличили отдачу двигателя на 23 «лошадки» или до 763 лошадиных сил. Крутящий момент с 690 Нм прибавил до 732 Нм.

Доработанный Lamborghini Aventador S стал тратить на ускорение до первой «сотни» 2,8 секунды, что на 0,1 секунды меньше стандартного автомобиля. Предельная скорость модели, как и прежде, составляет 350 км/ч.

Автомобиль поставили на новые кованые диски от Vossen и наделили новыми деталями аэродинамического обвеса. Эти детали по желанию клиента могут окрасить в тон кузова, в любой другой цвет или оставить их в карбоне.

Кроме того, тюнеры решили поработать над подвеской, регулируемой по высоте. Покупатели тюнингового Lamborghini Aventador S смогут выбирать между выхлопной системой из инконеля или стандартной. Любопытно, что первая весит на 21 кг меньше обычной версии.