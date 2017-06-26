Оператор беспилотных такси Waymo закупит 20 тысяч электрокаров Jaguar I-Pace

Оператор беспилотного такси Waymo подписал соглашение с производителем авто Jaguar. В результате бывшее подразделение Google намерено приобрести 20 тысяч электрокаров Jaguar I-Pace.

Соглашение между Waymo и Jaguar обеспечит оснащение минимум 20 тысяч электрокаров I-Pace технологиями автопилота. На покупку авто оператор такси потратит более 1 млрд долларов. Первые тесты беспилотного электрокара Jaguar I-Pace начнут осенью этого года на специальном полигоне Waymo. А на дорогах общего пользования новинка появится уже в 2020 году.

Специалисты отмечают, что новое соглашение было подписано, так как ранее конкурирующий оператор такси Uber насмерть сбил пешехода в Аризоне. При этом губернатор запретил только этому оператору проводить тестирования в штате, однако другие компании могут продолжать свои тесты. Данной возможностью решило воспользоваться бывшее подразделение Google – Waymo.