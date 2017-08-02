Кроссовер Mini Countryman Panamericana представлен официально

Британский бренд Mini в рамках автосалона в Нью-Йорке презентовал новый «приключенческий» гибридный внедорожник Mini Countryman Panamericana. Новинка базируется на «топовой» комплектации Mini Cooper SE Countryman All4 и предназначается для дальних путешествий по экстремальному бездорожью.

Справедливости ради стоит отметить, что новый Mini Countryman Panamericana по большей части получил лишь визуальные новшества, в число которых можно включить две дополнительные фары спереди, в также большой багажник на крыше с установленным на нем запасным колесом.

Разработчики отметили, что со стенда автосалона в Нью-Йорке модель отправится на остров Огненная Земля, что в Южной Америке. Длительное путешествие на 25 750 километров призвано продемонстрировать надёжность плагин-гибридных автомобилей.

Mini Countryman Panamericana оснащается 221-сильным плагин-гибридным мотором, который сочетается с литий-ионным блоком, обеспечивающим 50 километров пробега на электротяге. Разработчики уверены, что модель успешно справится с длительным путешествием из «одной Америки в другую», а за приключениями нового гибридного кроссовера можно следить на странице Mini в Instagram.