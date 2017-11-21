Bentley показала свой кроссовер Bentayga для марафона Пайкс-Пик

Британская автомобилестроительная компания Bentley, подконтрольная немецкому автоконцерну Volkswagen, представила свой доработанный кроссовер Bentley Bentayga. Машина предназначена для участия в марафоне Пайкс-Пик, который пройдет 24 июня 2018 года.

К такому гоночному соревнованию Bentley Bentayga готовили конструкторы подразделения Bentley Motorsports. Кроссовер получил минимальное число дополнений, чтобы попасть в класс серийных кроссоверов. Среди доработок стоит выделить защитный каркас, внедренная система тушения пожаров, гоночные кресла, ремни безопасности и выхлоп от Akrapovic.

В моторном отсеке Bentley Bentayga для Пайкс-Пик разместился 12-цилиндровый агрегат с отдачей 608 лошадиных сил и объемом 6,0 литра. Он функционирует в тандеме с 8-скоростной АКПП. До первой «сотни» машина берет разгон за 4,1 секунды при предельной скорости в 301 км/ч.

Пилотировать авто будет новозеландский гонщик Рис Миллен, который дважды выигрывал данный марафон. Теперь он должен поставить новый рекорд на серийном кроссовере.