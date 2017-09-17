Блогер сравнил BMW M5 и Mercedes-AMG E63S

Владелец канала Carwow на популярном видеохостинге YouTube осуществил сравнительный тест-драйв двух спортивных седанов Mercedes-AMG E63S и BMW M5 текущей генерации. Об этом сообщают журналисты профильных изданий.

Сравнение машин прошло в трех стадиях, а именно: обычный дрэг, испытание торможением и заезд ходом. Во всех трех этапах Mercedes-AMG E63S показал более лучшие результаты. В моторном отсеке Mercedes-AMG E63S разместили 603-сильный агрегат объемом 4,0 литра.

Баварский седан BMW M5 получил в подкапотное пространство 4,4-литровый мотор с мощностью в 600 лошадиных сил. Данную модель снабдили режимом дрифта, который деактивирует полный привод, передавая крутящий момент на заднюю ось. В скором времени BMW M5 оснастят набором доработок, который прибавит мотору седана 25 «лошадок», о чем сообщают эксперты.