«Самарэнерго» выбрал поставщика Toyota Land Cruiser Prado за 3,3 млн рублей

Ранее на сайте Госзакупок появился тендер на предоставление для нужд «Самараэнерго» Toyota Land Cruiser Prado за 3,3 млн рублей. Конкурсная комиссия поставщика электричества для Самары сегодня выбрала победителя аукциона.

Акционерное общество «Топ-авто» выиграло тендер на предоставление Toyota Land Cruiser Prado для нужд «Самараэнерго». Внедорожник предоставят за 3,3 млн рублей. В объявлении на сайте Госзакупок было сказано, что модель должна быть новой – 2017/2018 года выпуска. Автомобиль должен быть черного цвета и стоить не более 3,3 млн рублей.

Для самарского поставщика электричества «Самараэнерго» Toyota Land Cruiser Prado должен быть оснащен системой кругового обзора с «прозрачным капотом», комплектом мультимедиа Toyota Touch 2, системой обдува переднего ряда кресел, системой обогрева сидений, пятью режимами езды: Eco, Normal, Sport, Sport S, Sport S +. Внедорожник должен иметь полноприводное исполнение, а также оснащен блокировкой межосевого дифференциала.