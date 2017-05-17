В Китае появился автомат по продаже авто

В китайском городе Гуанчжоу появился торговый автомат, осуществляющий продажу автомобилей. Об этом сообщают обозреватели поднебесных специализированных порталов.

Автомат разработали при сотрудничестве между американским автопроизводителем Ford и компанией Alibaba. В здании, рассчитанном на много этажей, расположились десятки автомобилей от Ford, автолюбитель может выбрать любой приглянувшийся ему автомобиль, используя мобильное приложение и взять ее на тесты сроком на три дня.

Для пользователей торговой службы по продаже авто предусматриваются скидки на услуги, предоставляемые сервисом Alibaba. Как информируют разработчики торгового автомата, благодаря такому хранению автомобили не могут быть похищены, повреждены и дает возможность экономить площадки для сохранности транспортных средств.