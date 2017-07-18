Представлен новый Toyota Yaris

Японская машиностроительная компания Toyota обновила собственный седан Toyota Yaris для североамериканского авторынка. Автомобиль получил небольшие внешние перемены и переработанные варианты исполнения.

Отмечается, что Toyota Yaris является переделанной модификацией Mazda 2, доступной в США под маркой Scion, который через время был ликвидирован. Раньше модель называлась Scion iA, а отныне его зовут Toyota Yaris. Новинку снабдили пересмотренной решеткой радиатора и более обширной гаммой цветов. Теперь же автолюбители могут приобрести автомобиль в трех версиях L, LE и XLE.

Среди функций стандартного варианта исполнения стоит выделить функцию предотвращения столкновений, передние и боковые защитные подушки, кондиционер, камера заднего обзора и аудиосистема с 7-дюймовым тачскрином.

Под капот новинка получит 1,5-литровый двигатель с производительностью 106 лошадиных сил. Он работает в паре с МКПП и АКПП. На рынок новый Toyota Yaris выйдет осенью 2018 года и предложат его за 15 950 долларов.