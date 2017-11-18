Названы марки машин, владельцам которых чаще всего выписывают штрафы

Эксперты составили список марок автомобилей, владельцы которых чаще остальных штрафуются за нарушения правил дорожного движения в России. Для этого были проанализированы данные минувшего года о десяти миллионах машин, зарегистрированных в стране.

В получившемся у экспертов ТОП-15 первой оказалась марка Infiniti. 93% ее приверженцев в минувшем году в России допустили серьезные нарушения ПДД. Второе место занимает баварский бренд BMW с результатом в 71%. Тройку лидеров замыкает немецкая марка Mercedes-Benz с 68%.

Четвертой в списке стоит марка Audi с показателем в 54%. Замыкает пятерку бренд Lexus с результатом в 45%. Далее в ТОП-15 числятся Land Rover (39%), Volvo и KIA (по 34%), Skoda (32%), Ford (30%), Hyundai (26%), Porsche (23%), Nissan (22%), Volkswagen и Opel (по 21%).

По среднему количеству нарушений на один автомобиль первой оказалась тоже марка Infiniti. В среднем каждый приверженец данного бренда в России в минувшем году нарушил ПДД 11,1 раза. Далее идутт BMW (8,9), Mercedes-Benz (6,6%), Audi (6,5), Lexus (5,6), Skoda (4,6), KIA (4,1), Ford (4,09), Land Rover (4,03), Volvo (3,6), Subaru (3,5), Honda (3,4), Mazda (3,3), Toyota (3,27) и Nissan (3,25).

Эксперты придерживаются мнения, согласно которому владельцы премиальных автомобилей меньше остальных переживают за ПДД и штрафы. Поэтому они осознанно нарушают правила дорожного движения.