В Сингапуре запускают продажи автомобилей Skoda

Чешская машиностроительная компания Skoda собирается с мая 2018 года вывести свои автомобили на авторынок Сингапура, где был открыт шоу-рум бренда. Импортером машин будет компания Volkswagen Group Singapore (VGS).

Согласно заявлению пресс-центра Skoda, местным автолюбителям предложат пять машин. Первые модели, которые приедут в Сингапур будут Skoda Rapid Spaceback, Skoda Octavia, Skoda Octavia RS, Skoda Superb, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq. Поставки машин сингапурским дилерам стартуют с мая 2018 года. Несмотря на то, что власти Сингапура ввели ограничения по регистрации частных авто, данный рынок остается значимым для расширения присутствия марки в Юго-Восточной Азии.

Выход Skoda на новые авторынки предусматривается стратегическим планом, получившим название «Стратегия-2025». Кроме того план предписывает развитие электрокаров, автономного управления и широкое предоставление обширного списка мобильных служб.