Эксперты составили рейтинг наиболее востребованных в РФ универсалов

Невзирая на практичность и удобством автомобилей, исполненных в кузове универсал, количество таких моделей в России продолжает падать из-за невысокой популярности. Эксперты разработали рейтинг наиболее известных среди россиян универсалов.

Лидером перечня выступает LADA Largus. Он предлагается россиянам от 544 900 рублей и оснащается 106-сильным мотором, работающим вместе с 5-диапазонной КПП. На втором месте числится LADA Vesta SW. За него придется выложить от 654 900 рублей, а под капотом разместили двигатель объемом 1,8 литра, работающий с МКПП.

ТОП-3 замыкает LADA Kalina, доступная от 465 200 рублей. В моторном отсеке авто разместился 106-сильный агрегат на 16 клапанов, функционирующий в тандеме с МКПП. В ТОП-5 вошли KIA Ceed SW и Ford Focus. Первый стоит от 904 900 рублей и оснащен 130-сильной установкой. Вторую машину обустроили двигателем объемом 1,6 л с отдачей 105 «лошадок» и предлагают от 1 000 000 рублей.