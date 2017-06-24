Половина американцев не заботится о безопасности собак в автомобиле

Примерно 50% американцев не заботится о безопасности собак в автомобиле. Вместо этого животных часто перевозят на коленях на переднем сидении, либо на заднем кресле.

Об этом сообщается в отчете агентства Harris Interactive and Harris Poll. Оно провело опрос по заказу шведской машиностроительной компании Volvo. Участниками исследования стали две тысячи американцев, владеющих транспортом, и держащих дома собак.

Согласно опросу, 97% американцев постоянно ездят со своими собаками, если это не длительная поездка. Если путешествие далекое, то 25% автомобилистов не берут питомцев с собой. Также примерно четверть жителей США пристегивают животных в машине, но используют для этого стандартные устройства. Только 5% опрошенных покупают для своего транспорта отдельные устройства для безопасности собак. Порядка 50% американцев считают, что автопроизводители уделяют мало внимания защите животных в автомобиле. 71% респондентов указывает на то, что средств для безопасности собак в машине должно быть больше.

На данный момент Гавайи является единственным штатом в США, в котором можно получить штраф за перевозку животного на коленях. За данное нарушение придется заплатить 97 долларов (5 500 рублей).