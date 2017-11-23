Президент Намибии представил кабриолет УАЗ "Патриот"

В конце прошлого года в сети обнародовали информацию, что власти африканского государства Намибия приобрела внедорожник УАЗ «Патриот» в кузове кабриолет. Машина была построена по спецзаказу для парадов и других торжественных церемоний.

Согласно данным, предоставленным обозревателями специализированных порталов, в задней части машины разместилась специальная лестница. Также авто оснастили боковыми поручнями, которые позволяют не упасть при перемещении. Интерьер транспортного средства отделан кремовой кожей, а дверей теперь стало четыре.

Впервые кабриолет УАЗ «Патриот» использовали на той неделе при проведении военного парада. На данной машине появился президент Намибии, а видео с торжества уже обнародовали в интернете. Раньше в пресс-службе автомобилестроителя «УАЗ» отметили, что соседняя страна заказала несколько таких кабриолетов, а вот название страны пока держат в секрете.