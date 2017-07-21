В Петербурге за февраль произвели более 30 тысяч автомобилей

За февраль текущего года на машиностроительных предприятиях в Санкт-Петербурге было собрано 30,6 тысячи автомобилей. Этот результат больше прошлогоднего на 21%. Данная информация озвучена агентством «Auto-Dealer-СПб».

За прошедшее время нынешнего года на петербуржских площадках было собрано 58,9 тысячи автомобилей. Данный показатель превышает прошлогодний на 17%.

В прошлом году производство автомобилей в Петербурге росло не так стремительно. Статистика гласит, что «плюсом» более чем в 20% отличились только шесть месяцев. Кроме того, эксперты отмечают, что в феврале, как правило, не бывает существенных подъемов показателей роста автопроизводства. Специалисты пояснили, что на результат прошлого месяца в некотором смысле повлиял тот факт, что в нем был на один рабочий день больше, чем в феврале минувшего года.

В Санкт-Петербурге собирается 24,7% автомобилей от общего их числа, производимого по всей стране. Больше всего в Северной столице собирается машин KIA Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.