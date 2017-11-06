На продажу выставлен один из пяти гибридов Koenigsegg Agera S

Шведские машиностроители продают гибридный гиперкар Koenigsegg Agera S. Всего собрано пять таких автомобилей. Транспортное средство считается одной из быстрейших машин в мире.

Ценник продаваемого гибрида Koenigsegg Agera S не озвучивается. Уникальности данному экземпляру добавляет тот факт, что его органы управления расположены справа, а не слева. Не удивительно, что транспортное средство сейчас находится в Японии.

Koenigsegg Agera S похож на своего собрата Agera R, однако продаваемый гибрид не подготовлен к работе на топливе Е85. Транспортное средство спроектировано для рынков, на которых не продается такое горючее.

В объявлении о продаже гибридного Koenigsegg Agera S говорится, что он является единственным автомобилем в мире, который оснащен панелью приборов и центральной консолью, полностью изготовленными из углеродного волокна. Моторный отсек машины занимает пятилитровая установка V8, производительность которой составляет 1 030 лошадиных сил. Модель Agera R оснащается 1 140-сильным агрегатом.

Первую «сотню» гибрид Koenigsegg Agera S набирает за 2,9 секунды. Порог скорости гиперкара обозначен на отметке в 398 километров в час.