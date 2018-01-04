Новый пикап Volkswagen покажут через несколько дней

Согласно данным портала Automotive News, в рамках автосалона в Нью-Йорке, который начнётся свою работу 28 марта нынешнего года, состоится премьера нового концептуального пикапа от Volkswagen. Новинка получит серийную версию в том случае, если соберет достаточное количество положительных отзывов от прессы и поклонников марки.

Инсайдеры сообщили, что если новый пикап и получит «зеленый свет» на серийное производство, то модель будет спроектирована на базе внедорожника Volkswagen Atlas, который на российский рынок приедет под именем Teramont. Сборка модели будет налажена на заводе Volkswagen в штате Теннеси, где на данный момент производится Atlas.

Стоит отметить, что компания Volkswagen в своей линейке уже имеет среднеразмерный пикап Amarok, но данная модель так и не добралась до рынка Соединенных Штатов. Годом ранее Volkswagen запатентовал название Amarok для США, поэтому новинка может получить узнаваемое имя. Конкурентами грузовика станут Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Honda Ridgeline и Toyota Tacoma.

Ожидается, что пикап получит и моторную линейку от «донорского» Atlas – грузовик оснастят 2,0-литровым 235-сильным мотором, либо 3,6-литровым мотором VR6 отдачей в 276 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступит 8-ступенчатая АКПП.