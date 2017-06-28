В Барнауле открылся новый дилерский центр Toyota

Согласно данным СМИ, в Барнауле начал работу новый дилерский центр «Тойота Центр АЕМ», который входит в состав компании ГК «АлтайЕвроМоторс». Отмечается, что новый автосалон расположился на улице Попова и является временным – официальный дилер рассчитывает в ближайшее время построить более масштабный и функциональный центр.

Новый дилерский центр располагается в существующем здании ГК «АлтайЕвроМоторс». Площадь нового автосалона составляет 1 500 квадратных метров, 350 из которых зарезервировано под шоу-рум, экспонирующий 6-8 автомобилей японского бренда. Сервисная зона оснащается шестью постами для обслуживания.

В компании отметили, что в будущем автомобили Toyota «переедут» в отдельный полноценный автосалон, который также предложит покупку и обслуживание премиальных моделей марки Lexus. На данном этапе обслуживание клиентов проводится по всем стандартам компании Toyota.

Стоит напомнить, что ранее единственным дилером Toyota в Барнауле была компания ГК «СЛК-Моторс», которая в условиях сокращения автомобильного рынка в 2015 и 2016 годах столкнулась с проблемами. В 2016 году договор с Toyota был расторгнут, что привело к закрытию центров в Барнауле и Новосибирске. Аналитики отмечают, что в январе и февраля 2018 года Toyota реализовала в России 11 673 автомобиля (+15%).