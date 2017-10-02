Great Wall начала продажи нового компактного кроссовера Haval H4‍

Китайская компания Great Wall вывела на автомобильный рынок Китая новый кроссовер Haval H4, который в модельной линейке бренда расположится между Haval H2 и Haval H6. На старте продаж новинка доступна в четырех вариантах исполнения по цене от 106 000 юаней (956 000 рублей) до 116 000 юаней (1 047 000 рублей).

Традиционно для моделей бренда новый Haval H6 будет предложен в вариантах исполнения Red Label и Blue Label – «красная» версия ориентирована на роскошь, а «синяя» позиционируется как молодежный вариант. Новый SUV получил 4 420 мм длины, ширина и высота достигают 1 845 мм и 1 695 мм соответственно, а колесная база растянулась до 2 660 мм. Клиренс равен 190 мм.

В список оснащения нового Haval H4 входят системы ABS и EBD, шторки и подушки безопасности, камера заднего вида, запуск мотора с кнопки, панорамная крыша, большой мультимедийный комплекс, система экстренного торможения, климат-контроль, ассистент парковки и многое другое.

Что касается технических характеристик, то новый SUV оснащается 1,3-литровым 139-сильным турбомотором, а также 169-сильным двигателем с турбонаддувом объёмом в 1,5 литра. На выбор клиентам доступна система переднего и полного привода. 7-диапазонная роботизированная трансмиссия является безальтернативной.