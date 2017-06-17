Раритетный BMW 507 Джона Сёртиса продадут за 3 млн долларов

Раритетный BMW 507, который некогда принадлежал известному британскому гонщику Джону Сёртису, пустят с молотка на Фестивале скорости в Гудвуде, который в текущем году стартует 12 июля.

Джон Сёртис стал владельцем BMW 507 в 1957 году, автомобиль ему подарил граф Доминико Агуста. На тот момент пилот был чемпионом мира по мотогонкам в классе до 500 кубических сантиметров. Любопытно, что Сёртис стал единственным гонщиком в мире, завоевавшим победы в мотогонках и Формуле-1 одновременно. Он начинал в команде Lotus, а в 1960 году перешёл в Ferrari. Именно в составе итальянского коллектива Джон Сёртис смог стать чемпионом мира в 1964 году.

Легендарный гонщик скончался в возрасте 83 лет в прошлом году. Он владел BMW 507 до самой смерти. Именно на этой машине Сёртис осуществил свою мечту и доехал из Италии в Англию. На момент покупки автомобиль стоил немалые по тем временам 4 000 долларов. На сегодняшний день немецкий ретрокар оценивают примерно в 3 000 000 долларов.