В сети показали концепт кроссовера LADA Triangle-X 2025

Накануне в сеть выложили видеоролик с концептуальным кроссовером LADA Triangle-X 2025. Автором данного проекта является дизайнер Арина Тарасова, для которой он стал частью дипломной работы.

Цифры в названии прототипа означают год, в котором "АвтоВАЗ" мог бы выпустить подобный автомобиль. LADA Triangle-X 2025 получил непривычный для производителя футуристичный внешний дизайн, панорамную крышу и двери "крылья чайки", как у спорткаров.

Концептуальный кроссовер, по задумке автора проекта, оснащен автопилотом и предназначен для молодежной аудитории. В салоне такого автомобиля довольно просторно и комфортно, а также присутствует целый ряд современных опций. Еще одной необычной особенностью LADA Triangle-X 2025 является возможность менять цвет кузова в зависимости от настроения автолюбителя, причем для этого понадобится только смартфон со специальным приложением.