General Motors обновил минивэн Wuling Hongguang S

В начале года китайские папарацци раскрыли дизайн экстерьера обновлённого популярного минивэна Wuling Hongguang S, на этот раз им удалось запечатлеть и салон модели. Любопытно, что в объективы фотошпионов попала самая доступная версия авто.

Рестайлинговый Wuling Hongguang S, который продаётся в ряде стран Юго-Восточной Азии под именем Chevrolet Enjoy, является детищем General Motors и SAIC-Wuling. Дореформенный вариант модели каждый месяц стабильно приобретали свыше 45 000 жителей Поднебесной.

На свежих снимках можно заметить, что в салоне бестселлера разместились иная центральная консоль, модернизированная передняя панель и пересмотренный блок управления климатической установкой. Wuling Hongguang S предложат в семи- или восьмиместном исполнении.

Что касается экстерьера, то его затронули более существенные изменения. Обновлённый трёхрядный минивэн стал выглядеть брутальнее за счёт доработанных головных фар, бамперов, радиаторной решётки и линии остекления. Кроме того, задние фары теперь располагаются вертикально.

Под капотом Wuling Hongguang S могут устанавливаться 1,2- и 1,5-литровые бензиновые двигатели с отдачей 82 и 105 л.с. В тандеме с ними работают 5-скоростная МКПП и передний привод. Премьера новинки пройдёт в апреле на автосалоне в Пекине, тогда же компания намерена раскрыть цены.