Новый пикап Jeep Wrangler появится в продаже в апреле 2019 года

В пресс-службе автомобильной компании Jeep накануне сообщили дату выхода на рынок обновленного внедорожника Wrangler 2019 модельного года. Новинка появится в салонах дилеров уже в апреле 2019 года.





Напомним, совсем недавно было представлено прошлое поколение популярного внедорожника. Новый же Jeep Wrangler появится гораздо раньше заявленных сроков. Автомобиль получит новый кузов и значительно переработанную моторную линейку.

Под капотом обновленного Jeep Wrangler 2019 модельного года установлен 2,0-литровый 4-цилиндровый агрегат, оснащённый системой турбонаддува. Кроме данного двигателя, в моторную линейку входит 3,6-литровый атмосферный V6. Со временем для нового Wrangler будет представлен 3,0-литровый турбодвижок. Также разработчики обещают гибридную установку и пакет запчастей для внедорожной езды.





Примечательно то, что данное обновление популярного внедорожника уже давно ожидается в кругах поклонников модели. Основной особенностью является то, что кузов можно изменять в зависимости от потребностей. Такая возможность предоставляется благодаря "мягкой" регулируемой крыше. Например, можно закрыть только пассажирскую часть, сделав образ пикапа, либо же закрыть весь кузов, оставив вид полномасштабного внедорожника.





Эксперты отмечают, что решение руководства компании о расширении линейки внедорожников понятно, так как они востребованы на рынке. На данный момент подробностей о стоимости модели не раскрывается.