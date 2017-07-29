"Заряженный" Bugatti Chiron Sport оценили в $3,26 млн

Французская машиностроительная компания Bugatti, контролируемая немецким автоконцерном Volkswagen, представила свою новую версию купе Bugatti Chiron. Она получила приставку Sport в наименовании.

Машину презентовали в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке. В Женеве же прошел европейский дебют премиального автомобиля. Отмечается, что к американской премьере осуществляется подготовка. Невзирая на это, американским автолюбителям уже стала известна цена Bugatti Chiron. Согласно информации, предоставленной иностранными специализированными порталами, купе предлагается за 3 260 000 долларов.

Спортивную модификацию купе снабдили доработанным шасси и более меньшей массой. Под капот гиперкар получил 16-цилиндровый мотор с производительностью 1500 лошадиных сил. На рынок США купе выйдет в конце текущего года, а до этого времени модель можно заказать.