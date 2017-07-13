Porsche определила ТОП-5 своих самых быстрых спорткаров

Не секрет, что для спорткара время разгона с 0 до 100 км/ч куда важнее максимальной скорости. Компания Porsche решила определить свои самые быстрые автомобили при помощи драг-заездов, а затем опубликовала захватывающий видеоролик.

ТОП-5 самых быстрых Porsche представлен сравнительно новыми моделями, самым старым спорткаром в рейтинге оказался среднемоторный Carrera GT, выпущенный в минувшем десятилетии. Заднеприводный спорткар комплектуется 5,7-литровым атмосферным мотором V10, способным выдавать 612 лошадиных сил. Авто ускоряется до первой «сотни» за 3,9 секунды.

На четвёртой строчке расположился 680-сильный универсал Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo с полным приводом. При полностью заряженной батарее гибриду нужно всего 3,4 секунды на разгон до 100 км/ч.

Третье место с результатом в 2,9 секунды досталось купе Porsche 911 Turbo S, в распоряжении которого имеется 580 лошадиных сил. Ещё быстрее оказалась мощнейшая 700-сильная версия 911 – GT2 RS. Эта модель разгоняется до «сотни» за 2,8 секунды при том, что оборудована полным приводом.

Самым быстрым Porsche, как можно было догадаться, стал гиперкар 918 Spyder с 887-сильной гибридной установкой, который уже сняли с производства. Он ускоряется до первых 100 км/ч всего за 2,6 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч.