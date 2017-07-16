В сеть утекли сведения о "заряженном" BMW M5

Недавно в сети обнародовали частный заказ спортивной модификации нового BMW M5. Благодаря публикации рассекречены подробности данного авто.

Сведения о новинке обнародовал подписчик австралийского форума Bimmerpost, который, вероятно, оформил предзаказ на машину. Отмечается, что в моторном отсеке нового «заряженного» BMW M5 разместят 8-цилиндровый 4-литровый 625-сильный битурбо агрегат. Его крутящий момент пока остается тайной.

Также стало известно, что машину оснастят зауженной подвеской. Передняя часть уменьшится на 7 мм, а задняя снизится на 10 мм. Такие параметры могут предоставить улучшенную управляемость. Помимо всего автомобиль обустроят мощной выхлопной системой, керамическими тормозами и аудиосистемой Bowers Willkins. Некоторые элементы кузова изготовят из углеродного волокна. Цена нового BMW M5 пока неизвестна.