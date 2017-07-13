Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей 2017 года

На страницах российских автомобильных СМИ появилась информация о том, какие подержанные автомобили были наиболее популярными на вторичном рынке России в 2017 году. Специалисты отметили, что спрос на модели обусловлен прежде всего их надежностью, а лидером стал хэтчбек Ford Focus.

Согласно данным аналитиков, в 2017 году самым популярным автомобилем на вторичном рынке России стал Ford Focus в кузовах хэтчбек и седан, на долю которого пришлось 1,26% от всего рынка. На втором месте расположилась пятидверная версия Opel Astra H, на долю которой пришлось 1,21% от всех продаж подержанных автомобилей в 2017 году. Третье место занимает Skoda Octavia второй генерации, рыночная доля которой составила 0,91%.

Если говорить о самых надежных брендах, представленных на рынке подержанных автомобилей в 2017 году, то тут следует отметить две премиальные марки – Lexus и Land Rover. Кроме того, эксперты отметили и бренд Lexus, который также отличается высокой ценой перепродажи.

Напомним, что в феврале 2018 года на вторичном рынке России было продано 362 200 автомобилей, что на 0,9% превышает результаты годичной давности. Лидером среди брендов является LADA с показателем в 95 500 единиц, за которым следуют Toyota и Nissan с результатами в 40 800 и 20 000 автомобилей соответственно.