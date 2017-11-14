Ростовчане бурно отреагировали на нестандартную "запаску" внедорожника

Внимание жителей Ростова-на-Дону привлек внедорожник с запасным колесом очень скромных размеров. Снимок необычной машины, опубликованный в паблике «Регион 61|Ростов-на-Дону», вызвал бурную реакцию у многих горожан.

УАЗ «Патриот» с миниатюрной «запаской» на багажнике был замечен в Первомайском районе около рынка «Атлант». Автор фото подписал его: «Просто холодно на улице». Один из горожан в шутку предположил, что хозяин автомобиля специально выбрал настолько маленькое колесо, чтобы оно не мешало обзору.

Помимо этого, «сжавшееся» на холоде колесо у многих комментаторов вызвало пошлые ассоциации. Так, один из пользователей подчеркнул, что размер не имеет значения, другой отметил, что у машины «мужской характер».

Напомним, что ранее в Воронеже был замечен автомобиль с мини-спойлером, который умилил интернет-пользователей. По размерам спойлер не превосходил логотип Volkswagen и, скорее всего, был прикреплён для красоты, поскольку он не способен выполнять свою основную функцию – улучшать аэродинамику.