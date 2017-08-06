Эксперты рассказали о десяти новых автомобильных марках

За последние годы на мировом авторынке появилось немало новых брендов, некоторые из них существовали ранее и были возрождены сейчас, а другие – абсолютно новые. Эксперты рассказали о ряде самых молодых марок.

Стоит начать с компании Tesla, появившейся только в 2003 году, что по меркам автомобилестроителей совсем немного. Изначально многие считали, что Tesla, выпускающая только электромобили, долго не продержится. Несмотря на ряд неудач, компания продолжает существовать и находить всё больше поклонников по всему миру.

Марка Haval, принадлежащая китайскому автогиганту Great Wall, сегодня набирает популярность на российском рынке. По мнению экспертов, производителю внедорожников удалось добиться успеха благодаря сочетанию хорошего качества и невысокой стоимости.

Говоря о возрожденных брендах, нельзя не упомянуть Maybach, который был основан ещё в 1909 году, однако покинул рынок в 40-х годах прошлого века. В 2015 году Mercedes-Benz восстановил Maybach в качестве суббренда, под которым выпускаются самые роскошные модели компании.

Немногим известно, что Datsun появился ещё в 1931 году, а затем о бренде забыли на долгие годы. Любопытно, что Luxgen ранее выпускал лицензионные копии Nissan и Mitsubishi. Помимо этого, был возрождён Citroen, а замкнули рейтинг китайские Geely и Lifan.