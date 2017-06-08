Составлен ТОП-10 городов России по продажам новых автомобилей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало ТОП-10 городов России, где по итогам двух месяцев 2018 года было продано больше всего автомобилей без пробега. Примечательно, что в рейтинг не вошли Москва (28 400 ед.) и Санкт-Петербург (13 100 авто).

Первое место рейтинга досталось Казани, где автолюбители купили 3 000 новых машин. На второй строчке оказался Екатеринбург, где с января по февраль дилеры реализовали 2 840 автомобилей. В Самаре продажи достигли 2 360 авто, что позволило городу разместиться на третьей позиции.

Замкнули ТОП-5 городов с самыми высокими продажами автомобилей Нижний Новгород и Краснодар – 2 280 и 2 100 машин соответственно. Вторая половина рейтинга представлена Уфой (2 080 ед.), Челябинском (1 940 ед.), Ростовом-на-Дону (1 920 ед.), Пермью (1 880 ед.) и Воронежем (1 600 ед.).

Аналитики подчеркнули, что во всех городах была зафиксирована положительная динамика. Больше всего продажи выросли в Челябинске (+44%) и Екатеринбурге (+41%). Последний также лидирует в России по объёму реализации премиальных автомобилей, если не учитывать Москву и Санкт-Петербург.