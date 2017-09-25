На тестах в Тольятти замечен «внедорожный» хэтчбек LADA Xray Cross

Официальная презентация LADA Xray Cross состоится уже 2 мая, поэтому «АвтоВАЗ» продолжает тестировать модель дорогами Тольятти. Шпионы сняли на видео новую «внедорожную» версию хэтчбэка, покрытого камуфляжем, во время тестов.

Ранее в сети опубликовали фотографии LADA Xray Cross, а теперь появилось видео с дорожными тестами в Тольятти. Автоэксперты уверены, что «внедорожный» хэтчбэк получит пластиковый обвес, увеличенный клиренс и колесные диски 17”.

Согласно заявлению «АвтоВАЗ», LADA Xray Cross оснастят рядом пластиковых и кожаных вставок разного цвета, яркой приборной комбинацией, другой обивкой сидений и подлокотником. Салон «внедорожной» версии хэтча должен стать комфортнее.

При этом линейка двигателей LADA Xray Cross останется без изменений: два мотора объемом 1,6 и 1,8 литра, которые генерируют 106 и 122 л.с. соответственно и работают на бензине. В пару к двигателям предложат пятискоростную механическую КПП и вариатор. Однако «внедорожная» версия лишится полного привода.