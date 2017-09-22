Citroen в феврале не смог продать в России даже 100 машин

Отечественные эксперты в очередной раз констатируют снижение спроса на автомобили марки Citroen в России. Можно полагать, что отечественного потребителя отталкивают ценники французских машин.

Дилеры отчитались, что за февраль текущего года реализовали в России всего 90 автомобилей марки Citroen. В годовом сравнении бренд потерял в РФ 59,3% продаж. В феврале минувшего года россияне приобрели 221 французскую машину.

Больше всего российский потребитель заинтересован моделью Citroen C4 в ассортименте французского бренда, предлагаемом в РФ. За отчетный месяц модель разошлась по стране тиражом в 62 экземпляра. Второе место занимает минивэн Citroen C3 Picasso, на котором свой выбор в феврале остановили 13 жителей страны. За первые два месяца текущего года дилеры реализовали в России 280 французских машин.