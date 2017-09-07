Новый седан LADA Vesta Cross "попался" на фото без камуфляжа

В распоряжении российских автомобильных СМИ оказались фото новой LADA Vesta Cross, кузов которой не скрывал камуфляж. Предположительно модель поступит в продажу в России к началу будущего года.

Компания «АвтоВАЗ» приступила к испытаниям на дорогах Тольятти кросс-версии седана LADA Vesta, окрашенной в оттенок «Марс», который ранее был доступен только для универсала Vesta SW Cross. Напомним, прототип LADA Vesta Cross автопроизводитель показал публике ещё два года назад на автосалоне в Москве, однако серийная версия автомобиля до сих пор не дебютировала.

Новинка примечательна увеличенным клиренсом, защитным обвесом кузова и другим оформлением интерьера. Инсайдеры отмечают, что седан так и не получит полноприводного варианта исполнения.

В прошлом месяце стало известно, что «АвтоВАЗ» зарегистрировал ОТТС на кросс-седан LADA Vesta Cross. В документе указано, что модель будет иметь длину и ширину аналогичные универсалу, однако окажется ниже его. Таким образом, седан получит следующие габариты: 4424х1785х 1526 мм.

Ожидается, что новую LADA Vesta Cross, как и обычную «четырёхдверку», предложат со 106-сильным бензиновым мотором объёмом 1,6 литра и 1,8-литровым 122-сильным двигателем. Стоимость «внедорожного» седана составит не менее 770 900 рублей.