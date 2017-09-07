Представлены обновленные внедорожники Infiniti QX60 и QX80

Японские машиностроители представили в интернете обновленные внедорожники QX60 и QX80. Разработчики рассказали о новшествах этих автомобилей, и сообщили, что их «физический» дебют состоится в конце марта на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Обновленный внедорожник Infiniti QX60 в лимитированной серии Limited обзаведется хромированными радиаторной решеткой, окантовкой противотуманных огней, дверными молдингами. Также машина получит темные спойлер на корме, окантовку дверей, задний бампер с глянцевой вставкой. Также для автомобиля предусмотрены особые колесные диски размерностью 20 дюймов. Кресла обновленного внедорожника Infiniti QX60 обиты полуанилиновой кожей с контрастной строчкой, которая также имеет на картах дверей. Кроме того, интерьер автомобиля дополнен вставками из дерева.

Внедорожник Infiniti QX80 получил примерно такие же доработки внешности, как и QX60. Также автомобиль получил отделку салона еще более качественными материалами.

Обновленные внедорожники остались с прежней силовой линейкой. Модель Infiniti QX60 оснащается 3,5-литровым агрегатом V6, производительность которого составляет 295 л.с. Внедорожник QX80 имеет в моторном отсеке 5,6-литровый V8 тягой 400 л.с. Продажи первой машины начнутся весной нынешнего года, а второй автомобиль выйдет на рынок будущим летом.