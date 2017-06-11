Тюнинг-ателье Manhart доработало BMW M4 Coupe

Известное тюнинг-ателье Manhart обычно дорабатывает автомобили немецкого бренда BMW. В этот раз специалисты представили тюнингованную версию BMW M4 в кузове купе, которую назвали Manhart MH4 550.

Доработанный BMW M4 получил форсированный двигатель с отдачей 550 «лошадей». Ателье Manhart утверждает, что «заряженный» Manhart MH4 550 более приспособлен к гоночным трекам. Битурбинный двигатель объемом 3 литра теперь выдает 550 «лошадей». Мотор оснастили системой впуска воздуха, иной системой выхлопа, что позволяет мотору звучать иначе – как гоночное авто. Ателье Manhart также доработал подвеску из-за чего клиренс Manhart MH4 550 стал меньше, однако это улучшит управляемость модели.

Помимо технических улучшений BMW M4 в версии Manhart MH4 550 получил и ряд дизайнерских доработок. Авто окрасили в белый цвет с красными элементами. Передний спойлер и заднее антикрыло M Performance выполнили из углеволокна. Салон приобрел красные цвета, новый руль, передние гоночные сидения Recaro, а вместо задних кресел установили каркас жесткости. Стоимость доработок не сообщается.