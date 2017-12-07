Битопливная LADA Granta CNG станет доступна в России к 2020 году

Ранее стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разработал битопливную версию LADA Granta, которая получит приставку CNG в названии. Компания сообщила, что продажи LADA Granta CNG в России начнутся до 2020 года.

Отечественная бюджетная модель LADA Granta CNG теперь сможет передвигаться как за счет бензина, так и за счет метана. Модель начнут продавать уже через пару лет. Битопливную версию авто оснастили двумя баллонами общим объемом 100 литров, а бензобак оставили прежним. Благодаря доработкам битопливная LADA Granta CNG сможет преодолевать до 1 000 километров с полным баком без заправки.

Стоит отметить, что автопроизводитель «АвтоВАЗ» уже начал реализацию другой битопливной модели – LADA Vesta CNG, которую собирает предприятие «АТС-АВТО» в Тольятти. Модель также имеет запас хода до 1 000 километров и доступна по цене от 764,9 тыс. рублей. Ожидается, что на LADA Granta CNG производитель не прекратит разрабатывать битопливные версии, поскольку государство оказывает поддержку в разработке авто на природном газе.