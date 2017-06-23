«Заряженный» Audi RS6 выйдет на рынок в 2019 году

Немецкий автобренд Audi сообщил, что уже в 2019 году начнутся продажи «заряженной» версии последнего поколения Audi RS6. Ожидается, что клиентам предложат не только кузов универсал, но и седан.

Актуальное поколение Audi RS6 оснастили бензиновым турбомотором V8 объемом 4 литра, который генерирует до 605 «лошадей». Однако на этом компания не намерена останавливаться: позднее будет предложена версия RS6 Performance с двигателем мощностью 650 «лошадей».

Последнее поколение Audi RS6 предлагали только в одной комплектации – Avant. Однако спрос на универсал в Китае и США был слишком низким. Специалисты немецкого автобренда Audi намерены увеличить продажи обновленной версии, поэтому будут предлагать клиентам «заряженную» версию и кузов седан. Стоит отметить, что первые две версии предлагали с «заряженным» седаном.

Ранее польское тюнинг-ателье уже публиковало в сети первые рендерные изображения новой «заряженной» версии Audi RS6 в кузове седан.