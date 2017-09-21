Хот-хэтч Hyundai i30 N получит РКПП с двумя сцеплениями

Хот-хэтч Hyundai i30 N, сейчас комплектуемый только механической трансмиссией, получит РКПП с двумя сцеплениями, что сделает его несколько динамичнее и привлекательнее для клиентов. Начало продаж новинки запланировано на конец следующего года.

Hyundai i30 N стал первым хот-хэтчем южнокорейского автопроизводителя. Автомобиль дебютировал в июле прошлого года. Подкапотное пространство машины занимает двухлитровая бензиновая установка с турбонаддувом, мощность которой равна 250 или 275 лошадиным силам в зависимости от комплектации. Сейчас этот мотор комплектуется только шестиступенчатой механической коробкой передач. До «сотни» Hyundai i30 N разгоняется за 6,2 секунды, а порог скорости машины обозначен на отметке в 250 километров в час.

Модель Hyundai i30 N имеет адаптивную подвеску, активную выхлопную систему, функцию быстрого старта с места, дифференциал повышенного трения с электронным управлением, автоматическую перегазовку и полностью отключаемую систему динамической стабилизации.

В прошлом году Альберт Бирман, руководитель подразделения Hyundai N сообщил, что для «подогретых» моделей южнокорейского бренда в будущем подготовят полный привод. Также известно, что полноприводные прототипы марки уже тестировались.