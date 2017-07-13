Volkswagen официально представил новое поколение Touareg

В Китае дебютировало новое поколение кроссовера Volkswagen Touareg. Третью генерацию премиального вседорожника показали вПекине.

Новый Volkswagen Touareg построен на укороченном шасси MLB Evo, на котором основаны Audi Q7 и Porsche Cayenne. Машина сталабольше, но легче на 106 кг за счет обилия алюминия в конструкции. При габаритах в 4878х1984х1702 мм автомобиль получил колесную базу размером 2895 мм.

Силовая линейка нового кроссовера Volkswagen Touareg представлена 3-литровым турбодизельным двигателем мощностью 231 и 286 л.с., бензиновым V6 того же объема тягой 340 л.с., а также 4-литровым V8 на тяжелом топливе отдачей 421 л.с. Кроме того, для вседорожника предусмотрена комбинированная силовая установка тягой 367 л.с. Она состоит из бензинового 2.0 TSI мощностью 249 л.с. и электродвигателя.

Для всех агрегатов нового Volkswagen Touareg предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия от ZF, передающая крутящий момент на обе оси. Самые дорогие версии модели получат полноуправляемое шасси и пневмоподвеску.

Китайские продажи Volkswagen Touareg следующей генерации начнутся в мае текущего года. В России появление вседорожника запланировано на июль.

В Пекине также была озвучена информация о новом бюджетном кроссовере Volkswagen для Китайского рынка. Немцы построят машину на модульной архитектуре MQB. Уже в августе нынешнего года автомобиль представят общественности.