Nissan намерены представить 20 новых электрокаров к 2022 году

Уже к 2022 году модельный ряд японского автопроизводителя Nissan пополнится 20 новыми электрокарами. При этом через четыре года компания намерена продавать минимум 1 000 000 электрокаров в год.

К 2022 году автопроизводитель Nissan представит еще 20 новых электрокаров. Среди новинок будут авто и с полностью электрическим двигателем и с гибридной силовой установкой. При этом все новинки получат систему частичного автопилота. При этом уже в ближайшее время клиенты смогут ознакомиться с восемью новинками с электромоторами.

Специалисты Nissan уверены, что расширение модельного ряда электрокаров поможет увеличить спрос на авто компании. Это и поможет обеспечить продажи в 1 000 000 авто с электроприводом в год. Японский бренд Nissan уже восемь лет удерживает лидерские позиции по производству электрокаров. Стоит отметить, что уже в 2021 году состоится официальная презентация серийной версии кроссовера Nissan Q Inspiration.