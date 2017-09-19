Поколение К5 «КАМАЗ выведут на рынок ресурсными центрами

«КАМАЗ» открывает ресурсные центры (РЦ) по России, где будут представлять поколение К5. В РЦ будут проводить Дни клиента и открытых дверей, презентации и тест-драйвы.

Новые РЦ «КАМАЗ» позволят облегчить управление каналами продаж. За каждым центром закреплен дилер и отдельный завод-изготовитель, сообщил гендиректор автопроизводителя Андрей Игнатьев. Это также облегчит задачу дилерских-центров, которые не могут хранить сразу 300-400 единиц продукции. РЦ предоставят все необходимое для авто: все виды прицепов, весь модельный ряд и другую продукцию.

Также в РЦ «КАМАЗ» будут проводить Дни клиента и открытых дверей, презентации и тест-драйвы. Сотрудники будут обучаться в ресурсных центрах, поскольку они предполагают высокую квалификацию. Ожидается, что позднее РЦ смогут поддерживать приложения и онлайн-системы, который будут записывать и следить за состоянием авто.