Дизайн нового кроссовера Mercedes-Benz показали на макете для краш-тестов

Немецкие машиностроители продолжают разработку нового кроссовера Mercedes-Benz GLB. На это указывает шпионская фотография, накануне появившаяся в интернете.

Снимок показал портал Autoevolution. Эксперты сайты высказали предположение, согласно которому автомобильные папарацци стали свидетелями макета кроссовера Mercedes-Benz GLB, предназначенного для краш-тестов.

Немцы, как и прежде не спешат разглашать информацию о кроссовере Mercedes-Benz GLB. Тем не менее, ранее они сообщили, что построят паркетник на переднеприводной модульной платформе MFA. Это шасси уже зарекомендовало себя на модели A-Class.

Кроссовер Mercedes-Benz GLB получит не только платформу хэтчбека, но и его моторы, а также архитектуру салона. При этом паркетник не получит внешних сходств со своим соплатформенником.

Шпионская фотография с прототипом кроссовера Mercedes-Benz GLB указывает на его схожесть с флагманской моделью GLS. При этом ранее пресса сообщала, что паркетник станет средоточием вместительности B-Class, динамики GLA и стилистики G-Class. По некоторым данным, презентация новинки состоится в сентябре следующего года.