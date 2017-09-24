Пилот Top Gear Стиг разогнал до рекордной скорости трактор

Пилот Стиг, постоянно участвующий в съемках Top Gear, смог разогнать трактор до рекордной скорости. На испытательном полигоне Брантингторп в Великобритании мужчина смог разогнать трактор до 140,44 км/ч из-за чего попал в Книгу рекордов Гинесса.

Стоит отметить, что для установления рекорда Гинесса Стигу необходимо было совершить два заезда. Вначале трактор разогнали до 147,93 км/ч, однако второй заезд оказался менее удачным – 132,97 км/ч. Специалисты Книги рекордов Гинесса приняли среднее значение 140,44 км/ч за новый рекорд скорости трактора.

Чтобы установить новый рекорд скорости, Top Gear доработали трактор. Модель получила двигатель Chevrolet V8 объемом 5,7 литров , который генерирует до 507 «лошадей». Помимо этого трактор получил пневмоподвеску, а также новую тормозную систему на все колеса.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд скорости на тракторе установил четырехкратный чемпион мира по ралли Юха Канккуненном в 2015 году. Мужчина смог разогнать трактор Valtra T234 весом 7,7 тонн до 130,165 км/ч. Модель была оснащена двигателем объемом 250 «лошадей» при моменте силы в 1 000 Нм.