Специалисты представили ТОП-7 опций для люксовых авто в России

Компания «Авилон» исследовала продажи опциональных дополнений для люксовых автомобилей. Специалисты составили ТОП-7 самых популярных аксессуаров для авто класса люкс в России.

Возглавило рейтинг рулевое колесо Ferrari из карбона, оснащенное тахометром со светодиодами. Данное опциональное дополнение предлагают за 360 000 рублей. В России каждый второй владелец суперкара устанавливает такой руль.

Второе место в ТОП-7 самых популярных люксовых аксессуаров заняла система аудио Naim for Bentley стоимостью 550 000 рублей. В РФ каждый третий Bentley оснащен этой аудиосистемой. Тройку лидеров замыкает отделка интерьера натуральным камнем, которую заказывает каждый пятый покупатель Bentley Mulsanne.

Четвертое место досталось золотому хронометру Breitling с бриллиантами и циферблатом из перламутра за 250 000 рублей. А каждый шестой российский клиенты оснащает Aston Martin специальным обвесом из карбона за 2 000 000 рублей.

Замыкает ТОП-7 самых востребованных опциональных дополнений для люксовых автомобилей функция StarLight HeadLiner для каждого десятого Rolls-Royce, которая имитирует звезды на ночном небосклоне, а также карбоновые шахматы Ferrari за 160 000 рублей.